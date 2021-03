Super Seducer 3 è stato rimosso da Steam

Nel corso delle recenti ore, è accaduto un avvenimento alquanto bizzarro che vede completamente protagonista Super Seducer 3, il titolo dedicato agli appuntamenti targato RLR Traning Inc. Ebbene, secondo quanto svelato recentemente, sul launcher di Valve è stato rimosso definitivamente il gioco, dove Richard La Ruina, responsabile del progetto, ha descritto cosa è successo:

Steam ha Bannato e rimosso Super Seducer 3 dal negozio, non ne consentiranno il rilascio in nessuna forma”, esordisce amareggiato La Ruina con un post su Twitter che riprende gli stralci dei messaggi inviatigli da Valve per riferirgli l’avvenuta rimozione della sua avventura FMV dal catalogo di Steam.

Super Seducer 3 non c’è più, e con essa la lista dei desideri da 61.700 utenti. Prima di avviare il processo di rimozione del gioco, i gestori di Steam mi hanno detto di aspettare un ‘feedback per la fine del processo di approvazione’ (necessario per garantire la pubblicazione ufficiale di un titolo dell’elenco Wishlist sul catalogo di Steam, ndr). Abbiamo ripetutamente detto loro che avremmo dato loro tutto ciò di cui avevano bisogno, ma Valve ha deciso di non vendere Super Seducer 3 su Steam.

Steam non consente la pubblicazione di videogiochi con immagini e riferimenti sessualmente espliciti con persone reali.