R-Type Final 2: demo disponibile in Giappone a partire dall’1 aprile

Granzella, società dietro la creazione del celebre R-Type Final 2, ha dichiarato ufficialmente, durante il suo ultimo live streaming, che dal giorno 1 aprile, in Giappone, sarà disponibile la demo del titolo in versione PS4 e Switch.

Inoltre, fa sapere, dettagli sulle demo per altre piattaforme, verranno pubblicati più in avanti. Ricordiamo che R-Type Final 2 sarà disponibile per Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, GOG e Epic Games Store il 29 aprile in Giappone, il 30 aprile in Nord America e Europa.