Zorro The Chronicles annunciato per PC e console

BTC Studios e lo sviluppatore Bkom Studios hanno in queste ore annunciato un titolo riguardo uno dei personaggi più conosciuti nel mondo. Zorro The Chronicles sarà disponibile questo autunno per PS5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (tramite Steam), Mac e Stadia.

Il gioco è stato adattato dall’omonima serie animata della Cyber Group Studios uscita nel 2015. Facciamo sapere, inoltre, che supporterà la lingua italiana, tra le tante altre. Vi lasciamo alla descrizione, seguita dal trailer ufficiale di Zorro The Chronicles.