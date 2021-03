Final Fantasy VII Remake Intergrade: trailer esteso per le feature PlayStation 5

Final Fantasy VII Remake Intergrade, espansione mostrata all’ultimo State of Play, venne annunciata con un trailer che mostrava, in linea generale, quello che la versione PlayStation 5 avrebbe portato ai giocatori sul prodotto originale.

Square Enix ha, in queste ore, pubblicato un nuovo trailer esteso proprio per meglio spiegare cosa ci sarà di nuovo nella versione next-gen dell’acclamato remake. Nel video in questione, sono stati aggiunti tre minuti in cui, principalmente, vengono messe in mostra le potenzialità della console in ambito tecnico.

Dall‘illuminazione, alla possibilità di scegliere la priorità tra framerate e risoluzione, alla nuova difficoltà “Normale (Classica)”, ai tempi di caricamento rapidissimi, alla Modalità Foto. Insomma, tanto è stato aggiunto alla versione next-gen di Sony.

Ricordiamo però, la mossa di Square Enix che ha deciso di portare Intergrade, il DLC in arrivo con protagonista Yuffie, solo per i possessori di PlayStation 5. Final Fantasy VII Remake Integrade sarà disponibile per PlayStation 5 in contemporanea mondiale il giorno 10 giugno.