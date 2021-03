Battlefield VI: nuove informazioni a maggio, rumor

Tra i vari rumor su Battlefield VI, più recente riguarda la rivelazione che nuove notizie sul titolo potrebbero arrivare già da maggio. Il 2021 sembra essere un anno importante per i giochi, ma ci sono anche molti giochi famosi che hanno subito ritardi probabilmente a causa delle continue difficoltà dovute alla pandemia: ad esempio Gotham Knights è stato appena rinviato al 2022, ma i fan hanno atteso anni per il prossimo Battlefield e la grande rivelazione di Battlefield VI potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Nello show di YouTube Games Beat, l’insider di videogiochi Jeff Grub ha commentato quando Battlefield VI potrebbe arrivare sulla base di una domanda rivoltagli dal pubblico: Grub ha semplicemente risposto May con molta autorità, anche se poi ha negato tutto. Grub ha ammesso che

non hanno ancora annunciato nulla pubblicamente. Ma la mia comprensione è che probabilmente stanno guardando a maggio.



Sulla base di questo commento e di ciò che Grub è disposto a condividere, sembra che EA stia pianificando di rivelare qualcosa in soli due mesi per Battlefield VI. È stato solo all’inizio di febbraio che il CEO di EA Andrew Wilson ha confermato che un nuovo Battlefield sarebbe stato pronto per le vacanze 2021: finora sono apparse vari leak e rumor, ma i dettagli ufficiali sono molto pochi, se è vero che una rivelazione completa arriverà a maggio, non passerà inosservato ai fan di Battlefield e degli sparatutto in prima persona. Probabilmente l’ambientazione verrà rivelata, insieme ad altri aspetti, su cosa potrebbe concentrarsi il single player e se il gioco sarà esclusivamente un gioco di next-gen e quindi per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC o anche sulle console last-gen come PlayStation 4 e Xbox One.