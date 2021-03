Resident Evil Village: rivelati i requisiti per PC

Capcom ha rivelato i requisiti di sistema per Resident Evil Village su PC insieme a dettagli aggiuntivi sulle impostazioni grafiche, mentre una nuova demo è in arrivo questa primavera su tutte le piattaforme.

Secondo il sito giapponese della società, l’hardware minimo include un Intel Core i5-7500 o AMD Ryzen 3 1200 con 8 GB di RAM e una Ge Force GTX 1050 Ti 4 GB di AMD Radeon RX 560 4 GB, permettendo alle impostazioni di migliorare le prestazioni a 1080p / 60 FPS sebbene le frequenze dei fotogrammi possano diminuire, quando sono presenti enormi caricamenti.

Viene consigliata un RTX 2060 o Radeon RX 6700 XT per il ray tracing: i requisiti minimi includono un Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600 con 16 GB di RAM. Una Ge Force GTX 1070 è consigliata per un gameplay 1080p / 60 FPS migliorato, anche se il frame rate può diminuire quando sono presenti enormi caricamenti. Per il ray tracing, si consiglia un RTX 2070 o Radeon RX 6700 XT / 6800 per il gameplay 4K / 45 FPS.

Per il 4K / 60 FPS è necessaria una RTX 3070 o una Radeon RX 6900 XT: sebbene il ray tracing sia possibile in 4K, la frequenza dei fotogrammi può diminuire nelle situazioni più pesanti. È interessante notare che lo spazio di archiviazione al momento non è stato pubblicato.

Requisiti minimi

Sistema operativo – Windows 10 (64 bit richiesto)

CPU: Intel Core i5-7500 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB di VRAM o AMD Radeon RX 560 con 4 GB di VRAM

DirectX – Versione12

Archiviazione – TBD

Specifiche consigliate

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit richiesto) Windows 10 versione 2004 o successiva

CPU: Intel Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 5700

Per Ray Tracing – 4K / 45 FPS: NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 6700 XT o AMD Radeon RX 6800

4K / 60 FPS: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6900 XT

4K / 60 FPS: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6900 XT DirectX – Versione12

Archiviazione – TBD

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio per Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X / S e PS5. Rimanete sintonizzati per maggiori dettagli.