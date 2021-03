Forza Horizon 5: rumor su un lancio nel 2021

A distanza ormai di quasi tre anni dall’uscita di Forza Horizon 4 (disponibile anche su Steam dal 9 marzo), i fan della serie sono ansiosi di sapere quando potranno mettere le mani sul prossimo capitolo firmato Playground Games, Forza Horizon 5. Nonostante alla grande attesa per il presunto nuovo titolo di corse open world sia corrisposta una scarsa fuga di notizie, Jeff Grubb di GameBeats torna a riaccendere le speranze dei fan su un possibile periodo di lancio.

Il noto giornalista è stato il primo a sostenere un’uscita di Forza Horizon nel 2021 a seguito di un annuncio a sorpresa, e sembra che ciò sia ancora incluso nei progetti che Microsoft avrebbe in serbo per quest’anno. Ma recentemente gli è stato chiesto su Twitter da un utente se creda ancora il lancio di Forza Horizon 5 sia programmato per il 2021, domanda a cui avrebbe risposto con un “penso di si” attraverso una simpatica gif.

Nonostante Jeff Grubb si sia rivelata spesso una fonte attendibile, si tratta pur sempre di un rumor, pertanto non c’è nulla di confermato. Tuttavia non sembra tanto improbabile l’idea che tra i titoli non ancora ufficialmente annunciati da Microsoft possa esserci anche il prossimo episodio della serie Forza Horizon. E voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione!