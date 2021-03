Rainbow Six Parasite: trapelato un’ora di gameplay

Il mese scorso abbiamo visto alcuni secondi di riprese di Rainbow Six Parasite trapelate per sbaglio. Uno streamer, che sembra aver avuto problemi a leggere l’ NDA ha trasmesso su Facebook, oltre un’ora di gameplay dall’attuale test tecnico del gioco.

Il filmato rappresenta tutto il tutorial, ma mostra anche le basi delle sparatorie e degli strumenti inclusi i droni, barricare, muri distruttibili e i suoi operatori: Alibi, Lion, Vigil, Ela, Finka e Tachanka.

I nemici si chiamano Archaeans, che in realtà sono organismi unicellulari in grado di sopravvivere in ambienti estremi. In Rainbow Six Parasite, gli archaeans sono alieni blu-verdi con una lama per le braccia e teste che si illuminano quando vengono allertati. Almeno questo sembra essere il nemico principale, sebbene ci siano una varietà di sottotipi.

Ogni missione è una spedizione per la raccolta di informazioni, con l’opportunità di raccogliere campioni eseguendo eliminazioni furtive e piantando un autotracker su nidi alieni. Se questi nidi vengono allertati, generano nemici e una sostanza chiamata Biofilm, che rallenta il movimento. Nel 2018, su Rainbow Six Siege era stata aggiunta una modalità PvE cooperativa chiamata Outbreak, sorprendendo tantissimi giocatori. Parasite, come gioco autonomo, ha aspettative maggiori e dovrà competere con gli altri sparatutto cooperativi in giro.

Vi ricordiamo inoltre che il titolo uscirà nel 2021 e sarà disponibile per PC, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5.