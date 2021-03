MechWarrior 5 Mercenaries: in arrivo il 27 maggio su Xbox One e Series X|S, Steam e GOG

MechWarrior 5 Mercenaries, titolo mecha di Piranha Games disponibile da tempo su PC come esclusiva sull’Epic Games Store, raggiungerà presto le console di Microsoft come già aveva preannunciato la stessa compagnia qualche mese fa, senza fornire una data precisa. Ebbene, adesso finalmente sappiamo quando!

Il 27 maggio il videogioco di pilotaggio di mech verrà distribuito in altre due nuove vetrine PC, Steam e GOG, e raggiungerà anche Xbox One e Xbox Series X/S. Ma non è finita qui! L’uscita di queste nuove versioni, infatti, coinciderà con il lancio del nuovo DLC da lungo atteso, Heroes for the Innerspace, che porterà le enormi e robotiche macchine da guerra nello spazio.

Noi non vediamo l’ora di provarlo su console, e voi? Nel frattempo, vi ricordiamo che al momento MechWarrior 5 Mercenaries è disponibile per PC tramite Epic Games Store e Window Store.