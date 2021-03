Yakuza 6: annunciati i requisiti di sistema

Yakuza 6 uscirà per PC questa settimana, per l’esattezza il 25 marzo, e anche se la pagina di Steam non è ancora attiva, ma lo è quella di Microsoft Store. Qui sono stati pubblicati i requisiti di sistema del gioco e la buona notizia è che la maggior parte dei giocatori non avranno problemi a farlo funzionare.

Yakuza 6 è l’ultimo capitolo della trama di Kazuma Kiryu. È un gioco brillante, ma se non se non hai mai giocato a nessuno dei precedenti giochi di Yakuza probabilmente Yakuza 0 è un ottimo punto di partenza. Inoltre vi ricordiamo che è presente la nostra recensione del titolo.

Ad ogni modo, ecco cosa avrai bisogno:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 versione 18362.0 o successiva

Windows 10 versione 18362.0 o successiva Architettura: x64

x64 Memoria: 4 GB

4 GB VRAM: 2 GB

2 GB Processore: Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300

Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300 GPU: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB Memoria: 40 GB

Requisiti Consigliati