Outriders: pubblicato un nuovo aggiornamento per la demo

C’è un nuovo aggiornamento per Outriders Demo: non aggiunge alcun nuovo contenuto, ma risolve un enorme bug rivoluzionario che stava causando incredibilmente frustrazioni ai giocatori. Se non hai sentito parlare della demo di Outriders, puoi vedere il trailer di lancio della demo alla fine della news. Outriders è un imminente gioco di ruolo cooperativo in terza persona sviluppato da People Can Fly e sarà pubblicato da Square Enix.

I giocatori potranno personalizzare i propri personaggi e scegliere tra quattro classi diverse, ognuna con abilità uniche che cambieranno il modo in cui giochi. Le varie abilità vanno dalla capacità di manipolare il tempo, all’uso di torrette e altri dispositivi di grandi dimensioni. Molti fan hanno espresso la loro preoccupazione per Outriders, poiché sembra molto simili a titoli live streaming come Destiny e The Division: tuttavia, gli sviluppatori hanno assicurato ai fan che Outriders è un gioco che, a differenza dei titoli già menzionati, i fan potranno completare dall’inizio alla fine.

Secondo un post ufficiale di Reddit degli sviluppatori, una patch precedentemente rilasciata su Steam e PlayStation è ora disponibile anche su console Xbox: l’ultimo update ha permesso a tutte le console di ottenere le stesse funzioni. La correzione principale dell’aggiornamento consiste nel risolvere il problema di cancellazione dell’inventario che si verificava frequentemente per i giocatori. Di seguito puoi trovare le note sulla patch per l’aggiornamento:

Aggiunto Motion Blur Toggle

Miglioramenti multiplayer

Correzioni di bug e risoluzioni di arresti anomali

Altri miglioramenti

Gli sviluppatori hanno delineato il loro piano per compensare i giocatori per le perdite di progressione in un post sul blog su Reddit, che puoi leggere qui: se hai subito delle perdite nel tuo inventario, puoi contattare gli sviluppatori a questo tweet. Il lancio ufficiale di Outriders è attualmente fissato per il 1 aprile 2021: puoi preordinare Outriders per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Google Stadia.