Game Devs Of Color Expo: annuncia il ritorno dell’evento

Dopo il grande successo del Game Devs Of Color Expo dello scorso settembre, l’evento tornerà nel suo formato online nel 2021. GDoCExpo ha annunciato che si svolgerà dal 23 al 27 settembre di quest’anno, con le iscrizioni ora aperte.

GDoCExpo è giunto alla sua sesta edizione, con l’Expo che si svolge normalmente presso lo Schomburg Center di Harlem di New York. L’evento online dello scorso anno ha visto oltre 1500 partecipanti virtuali godere di contenuti che includevano discorsi con gli sviluppatori, interviste, panel e una serie di nuovi videogiochi.

L’evento dell’anno scorso includeva anche un tie-in di Steam chiamato Gradient Convergence, che includeva interviste esclusive con gli sviluppatori partecipanti, oltre a demo giocabili e sconti sui giochi correlati.

Per gli sviluppatori che vorrebbero partecipare e presentare i propri giochi ( da tavolo o digitali) a Game Devs Of Color Expo, le iscrizioni sono ora aperte per il nuovo evento del 2021.

We’re thrilled to announce that #GDoCExpo is back online for 2021! Our 6th annual event will feature talks from #gamedevs of all backgrounds. Grow your career, connect, and learn. Save the date for Sept. 23-26! Stay tuned for registration details. https://t.co/l3hbQmFQ9j pic.twitter.com/4lbDxmbC1H

— Game Devs of Color Expo (@GDoCExpo) March 18, 2021