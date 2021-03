Assassin’s Creed Valhalla: aggiornamenti per risolvere i crash

I problemi di crash di Assassin’s Creed Valhalla non sono stati ancora risolti in modo permanente, ma il team di sviluppo Ubisoft ha una soluzione temporanea. Un nuovo aggiornamento dovrebbe consentire al giocatore di tornare a Ravensthorpe senza che il gioco si blocchi. Tuttavia, per ora sono state disabilitate alcune funzionalità.

Alcuni oggetti sono stati rimossi dal gioco, cosi come le missioni per il Festival di Ostara che coinvolgono quegli oggetti. Una volta risolto il problema, questi oggetti dovrebbero tornare nel gioco. Ubisoft ha affermato che risolveranno questo problema entro la prossima settimana per una correzione permanente più ampia.

Prima di questo, Valhalla presentava alcuni problemi tecnici che rovinavano l’esperienza di gioco. Tuttavia, Ubisoft è stata ancora criticata per le microtransazioni presenti in gioco soprattutto per il loro costo e valore. Infatti è necessario pagare un costo di servizio di 50 argento per la funzione di trasmogrificazione. Questo è un cambiamento corposo rispetto al titolo precedente, in cui era possibile modificare l’aspetto direttamente dal menu, gratuitamente.

Vi ricordiamo che il Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Microsoft Windows, Google Stadia e inoltre potete consultare la nostra recensione.