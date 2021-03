Fable: nuovo motore custom per il prossimo capitolo RPG?

Sappiamo che tra i vari progetti a cui sta lavorando Playground Games c’è anche il prossimo capitolo della nota serie RPG Fable, una novità per il developer che ha portato all’ingresso dell’autrice Anna Megill nel proprio team di sviluppo. Al momento pochissime informazioni sono trapelate su questo nuovo titolo che ripone in sé la speranza di un revival dello storico franchise di Microsoft. E i misteri non fanno che aumentare.

Lo sviluppatore Playground Games ha recentemente aggiornato la pagina carriere del suo sito web, aggiungendo una nuova posizione che potrebbe stare a significare che il prossimo Fable avrà un motore completamente nuovo. I fan della serie che hanno segnalato la novità su Twitter, hanno posto l’attenzione sul fatto che una nuova posizione all’interno del Rendering team di Fable è disponibile per un programmatore laureato: tra i requisiti descritti, vi sarebbe quello di lavorare con un “motore custom“. Ciò fa supporre che il gioco girerà su qualcosa di interamente diverso rispetto a prima.

Alcuni utenti online, però, hanno cercato di placare l’entusiasmo indicando che potrebbe non essere un cambiamento così grande come alcuni fan si aspettano: qualcuno, infatti, ha risposto facendo notare che “custom” in questo caso potrebbe semplicemente riferirsi a un motore ForzaTech modificato. Per ora le informazioni che abbiamo sono troppo scarse per poter arrivare ad una qualsiasi conclusione, a meno che Playground Games non riveli ulteriori dettagli. Vi ricordiamo che Fable è stato annunciato lo scorso luglio durante l’Xbox Games Showcase e sarà il quarto titolo della fortunata saga RPG.

