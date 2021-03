World of Warships Legends: arrivano le battaglie spaziali con Stellar Clash

L’evento di Wargaming dedicato al pesce d’aprile partirà la prossima settimana su World of Warships Legends, portando per la prima volta nello spazio i capitani nella modalità Stellar Clash, un caotico scontro tutti contro tutti ai confini della galassia per difendersi dagli Invasori. Di seguito tutti i dettagli ufficiali.

A partire dal 22 marzo, i giocatori prenderanno il comando di tre navi spaziali per difendere le stelle: la potente corazzata Alldestroyer, l’incrociatore multiuso Galaxy e il veloce cacciatorpediniere Rover. Tre capitani sono pronti a governare le navi spaziali: John Luke Pickup per l’Alldestroyer, Shelly Beapley per il Galaxy e Space Fishy per il Rover. Potenziare al massimo le proprie abilità sarà fondamentale per vincere su Stellar Clash, ecco perché i capitani dovranno scegliere con cura quali skill utilizzare!

Ogni battaglia vedrà nove giocatori e uno stormo di Invasori in lotta per il controllo del sistema. Nel ruolo di capitano solitario, ogni giocatore dovrà combattere per restare l’ultimo sopravvissuto o per controllare il cerchio di cattura. Ci sono molti potenziamenti per la nave sparsi per la mappa, che vanno dalle cure al miglioramento del tempo di ricarica. Ogni battaglia metterà alla prova le abilità del capitano nell’affrontare più nemici in diverse situazioni, spingendolo ad adattarsi a un campo di battaglia in costante evoluzione.

I giocatori che combatteranno contro gli Invasori otterranno “Chips Stellari”, utilizzabili per sbloccare skin spaziali di ogni tipo per le diverse navi e per aggiungere i sopracitati capitani alla personale flotta marina. Sono numerosi gli oggetti e le skin a tema Stellar Clash pronti a essere trovati, così come il cacciatorpediniere premium Yukikaze, in attesa di intrepidi capitani pronti a sborsare abbastanza Chips per comandarlo. Vivi le battaglie spaziali prima del 12 aprile!

Sarà un pesce d’aprile ricco di battaglie concitate su World of Warships Legends: allacciatevi le cinture e preparatevi a cambiare le sorti della galassia! Sapete che grazie a GamesVillage potete ottenere uno speciale Welcome Pack su World of Warships?