Tekken 7: dal 23 marzo sarà disponibile Lidia Sobieska

Nonostante sia stato lanciato più di sei anni fa, Tekken 7 continua a ricevere aggiornamenti: l’ultimo di questi porta con sé un combattente nuovo di zecca e un nuovo livello. Bandai Namco ha anche pubblicato un trailer di tre minuti che mostra di cosa è veramente capace l’ultimo combattente di Tekken 7. Per coloro che si chiedono quali siano le qualità del nuovo personaggio, vi basta sapere ch è incredibilmente veloce e sembra avere accesso a un’ampia e varia selezione di attacchi e combo. Il video offre anche ai giocatori uno scorcio del nuovo palco Island Paradise, che sembra utilizzare una versione remixata del tema della spiaggia di Tekken 4 come base musicale.

Bandai Namco sembra desiderosa di sottolineare che il suo nuovo personaggio, Lidia Sobieska, è polacco: può anche essere ascoltata parlare in polacco anche nel trailer, suggerendo che lo sviluppatore ha dedicato molto tempo e pensiero al design e al retroscena del personaggio. Oltre ai nuovi contenuti a pagamento, ci saranno anche una serie di aggiornamenti gratuiti che mirano a migliorare gli elementi esistenti del gioco. Questi includono nuove mosse, un’interfaccia utente aggiornata e miglioramenti al gioco.

Se il prezzo è simile al precedente DLC, coloro che sperano di mettere le mani sul nuovo combattente dovranno separarsi da $ 5,99 dei loro soldi guadagnati duramente o, in alternativa, $ 14,99 per il quarto pass stagionale del gioco. Quest’ultimo fornirà anche il combattente di ritorno Kunimitsu e allo stage Vermillion Gates: entrambi sono stati aggiunti nel novembre dello scorso anno. La mossa suggerisce che Bandai Namco non è ancora pronta a rilasciare l’ottava voce della serie.

I fan sperano in gran parte di ricevere presto notizie su Tekken 8, soprattutto considerando i rumor secondo cui Capcom potrebbe essere pronta ad annunciare tre nuovi giochi di Street Fighter nei prossimi anni. Fino ad allora, tuttavia, tutto ciò che i giocatori possono davvero fare è aspettare e magari godersi i nuovi combattenti. Tekken 7 è ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One.

Lidia Sobieska, joins the #TEKKEN 7 ranks on March 23rd!

The Polish citizens have cried out for a stronger leader & Lidia has answered that call! Also arriving is the new Island Paradise stage!

Are you ready for the next battle? Order TEKKEN 7 today: https://t.co/CxUvf3mFjG pic.twitter.com/7HlxzaxhPg

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) March 21, 2021