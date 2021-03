Lodovica Comello è la nuova testimonial per Animal Crossing New Horizons

Nintendo Italia, forte di numerose campagne iconiche che hanno caratterizzato la sua politica di comunicazione TV e online, torna alla ribalta con una testimonial d’eccezione, la showgirl Lodovica Comello, nuovo volto dell’ultimo spot dedicato alla famiglia di console Nintendo Switch e al videogioco di successo Animal Crossing: New Horizons.

La conduttrice televisiva è protagonista di un soggetto in cui la vediamo godersi i suoi momenti liberi e di relax insieme a Nintendo Switch Lite, una versione più compatta ed economica dell’iconica console ammiraglia di Nintendo, e il videogame fenomeno dell’ultimo anno, Animal Crossing: New Horizons. Nella prima parte, Lodovica Comello sfrutta un momento di pausa in camerino, per rilassarsi e ritrovare un po’ di tranquillità prima di rientrare in scena, per visitare la sua isola digitale personale all’interno del videogioco, svolgendo alcune delle principali attività che è possibile intraprendere ogni giorno in Animal Crossing, come la pesca o il giardinaggio. La conclusione del commercial è invece dedicata a una sfera più familiare, in cui un momento di relax si trasforma nella perfetta occasione per giocare e visitare il suo piccolo paradiso di tranquillità digitale insieme al marito Tomas Goldschmidt.

Lo spot mette in evidenza le caratteristiche di Animal Crossing: New Horizons, un’esperienza di gioco davvero unica che simula una vita reale alla totale insegna della tranquillità. Giunti su un’isola deserta, i giocatori hanno la possibilità di rimboccarsi le maniche per iniziare una nuova vita, rendendola, con il passare del tempo, esattamente come desiderano: che sia decorando la propria casa, realizzando nuovi oggetti o personalizzandone l’aspetto, o ancora condividendo tutte le proprie esperienze con amici e famiglia. In questo angolo pacifico potranno rilassarsi senza pensieri, trovando un accogliente rifugio virtuale per tutti i momenti in cui si sentiranno giù di corda o schiacciati dalle preoccupazioni quotidiane.

Lo spot da 30”, in onda dal 21/03/2021, è stato realizzato dalla casa di produzione Cinestudio. La creatività è stata curata internamente da Nintendo stessa, mentre la regia è stata affidata all’occhio esperto di Gian Abrile. Il team di Mindshare, centro media di Nintendo Italia, si occupa della pianificazione sui canali Mass Tv, Paid Tv, Digital e Video on Demand, mentre Together cura tutti gli aspetti legati alla campagna di amplificazione sui social.

Stefano Calcagni, Head of Marketing di Nintendo Italia, afferma:

Animal Crossing: New Horizons è un’esperienza di gioco unica e innovativa, adatta veramente a tutti coloro che vogliono staccare la spina dalla routine quotidiana. La scelta di coinvolgere Lodovica, una mamma in carriera riferimento per tantissime giovani donne italiane, non poteva essere più adatta per questa campagna. La sua simpatia e la sua spontaneità comunicano perfettamente il Brand Nintendo, così come la coinvolgente esperienza di gioco su Nintendo Switch.

Lodovica Comello ha aggiunto:

Sono davvero felice di poter collaborare con Nintendo per un videogioco così unico come Animal Crossing: New Horizons. Tra famiglia e lavoro, voglio godermi sempre al massimo i momenti di pausa che dedico a me stessa: Animal Crossing si è rivelato un videogioco assolutamente adatto allo scopo! Sulla mia isola virtuale le ore passano in un batter d’occhio e posso staccare completamente i pensieri dalle preoccupazioni e dal solito tran-tran quotidiano. Giocare ad Animal Crossing: New Horizons è davvero come prendersi cura di un piccolo giardino zen tascabile. Ormai non vedo l’ora di immergermi ogni giorno nel mio piccolo mondo tranquillo abitato da animali graziosi.

Animal Crossing: New Horizons segna il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch e introduce nuove funzionalità come la realizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni che gli esterni, l’esclusivo Nook Phone e tanto altro ancora. Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possono intraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi, mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola, che seguono in tutto e per tutto quelle della vita reale.