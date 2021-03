Dragon Quest The Adventure of Dai in arrivo sui dispositivi mobile

Square Enix e DeNA Co., Ltd., hanno annunciato che un nuovo gioco mobile, Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds, sarà disponibile sull’App Store e Google Play nel 2021. Basato sull’anime di successo Dragon Quest The Adventure of Dai, spin-off della serie popolare in tutto il mondo Dragon Quest di Square Enix, l’opera videoludica è un Team Action RPG per dispositivi mobile che includerà battaglie dinamiche e opzioni per lo sviluppo approfondito dei personaggi.

Inoltre, un closed beta test del titolo sarà presto disponibile sui dispositivi Android in Australia, Canada, Regno Unito, Francia, Giappone, Nuova Zelanda e Singapore, permettendo ai giocatori di questi regioni di sperimentare dei contenuti selezionati del gioco, in inglese e giapponese, prima del lancio.