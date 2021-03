Classifica italiana: NBA 2k21 in prima posizione

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella decima settimana di questo 2021, dall’otto al quattordici marzo. La scorsa settima in testa c’era l’eterno GTA V, che stavolta scende di un solo gradino del podio per cedere il primo posto al cestistico NBA 2k21. Chiude il terzetto di testa un titolo PlayStation 5, Spider-Man: Miles Morales. Sale anche un altro gioco della nuova console Sony, Demon’s Souls, ora quinto. Per quanto riguarda la classifica PC, tre titoli della serie Metro tra i primi quattro: Last Light Redux quarto, 2033 Redux terzo e primo in classifica Exodus. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 NBA 2K21 PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

4 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

5 DEMON’S SOULS PS5

6 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

7 THE CREW 2 PS4

8 FIFA 21 PS4

9 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

10 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

CONSOLE

1 NBA 2K21 PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

4 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

5 DEMON’S SOULS PS5

6 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

7 THE CREW 2 PS4

8 FIFA 21 PS4

9 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

10 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

PC

1 METRO EXODUS

2 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

3 METRO: 2033 REDUX

4 METRO: LAST LIGHT REDUX

5 BIOSHOCK: THE COLLECTION

6 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

7 GRAND THEFT AUTO V

8 XCOM: CHIMERA SQUAD

9 FOOTBALL MANAGER 2021

10 HEARTS OF IRON IV