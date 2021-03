Monster Harvest: annunciata la data su PC e console

Mostrato allo scorso Future Games Show, Monster Harvest ha una data d’uscita. Il titolo, che mescola caratteristiche da life simulator alla Harvest Moon con quelle dei combattimenti tra mostri alla Pokemon, arriverà prima su PC (Steam) e Nintendo Switch, il 13 maggio, per poi giungere anche su Xbox One e PlayStation 4 il 3 giugno.

Per l’occasione il publisher Merge Games ha pubblicato anche un nuovo trailer di questo gioco sviluppato da Maple Powered Games, che potete vedere qui sotto.

Queste le caratteristiche di Monster Harvest attraverso la pagina Steam:

Un’avventura in una fattoria fuori dal comune!

Preparati a vivere una grande avventura mentre inizi una nuova vita a Planimal Point. Sviluppa la tua fattoria, costruisci e personalizza la tua casa, crea i tuoi mobili, prepara deliziose confetture e muta le tue coltivazioni per creare dei compagni leali e forti da schierare in battaglia!

Scopri e combatti coi Planimal

Durante il tuo viaggio a Planimal Point, scoprirai delle strane melme che possono mutare le tue coltivazioni in modi che non avresti mai potuto immaginare! In base alla stagione, alla melma o alla coltivazione che muterai, potrai creare fino a 72 mutazioni diverse!

I Planimal sono delle leali coltivazioni mutate che saranno al tuo fianco in qualsiasi situazione durante la tua avventura a Planimal Point, mentre parteciperai a emozionanti battaglie a turni o esplorerai le segrete cercando di sconfiggere il malvagio SlimeCo.

Occhio alle stagioni!

Planimal Point ha tre stagioni uniche che influenzano il gioco, con strane condizioni atmosferiche e stagionali che varieranno le caratteristiche delle tue coltivazioni. Fai attenzione alle bizzarre mutazioni che cambiano di stagione in stagione!

Ci sono vari modi per costruire e personalizzare la fattoria migliore di Monster Harvest! Crea e posiziona decine di oggetti e porta la tua fattoria al livello successivo producendo oggetti artigianali! Sblocca i tubi di irrigazione, la macchina per sottaceti e tanto altro per trasformare le tue coltivazioni fresche di raccolto in prodotti pronti per la vendita.

Caratteristiche