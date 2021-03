William Shatner, 90 anni per il capitano Kirk di Star Trek

William Shatner non ha certo bisogno di presentazioni, poiché si tratta di uno degli attori più riconoscibili in assoluto tra quelli che hanno dato vita ai personaggi più iconici della longeva saga di Star Trek. In particolare l’iconico attore ha impersonato il capitano James Tiberius Kirk nei settantanove episodi della Serie Classica, dal 1966 al 1969, oltre che in ben sette film tratti da Star Trek: The Original Series, dal primo Star Trek: The Motion Pictures del 1979, film così lento nella regia da guadagnarsi il divertente soprannome “The Slow-Motion Pictures”, inventato dai fan più burloni, fino all’ultimo e commovente Star Trek: Generazioni del 1994 in cui avviene il passaggio generazionale tra l’equipaggio originale e quello di Star Trek: The Next Generation sul grande schermo. William Shatner è stato protagonista anche di un evento epocale per la cultura televisiva, ovvero il primo celebre bacio interraziale della storia televisiva, comparso in Star Trek.

Il talentuoso attore canadese nasce a Montreal il 22 Marzo 1931, esattamente novanta anni fa, ed ha interpretato diversi ruoli nella sua lunga carriera, sia al cinema che in televisione, apparendo in film come Miss Detective del 2000, e serie come T.J. Hooker, Boston Legal del 2004, come attore principale, ma anche centinaia di comparsate in telefilm quali Missione Impossibile, del quale era protagonista il suo collega di set Leonard Nimoy, peraltro, nei panni del celebre personaggio vulcaniani Spock, Ai Confini Della Realtà, Seaquest, Mork & Mindy, Una famiglia del terzo tipo, Quelli della Pallottola Spuntata, The Big Bang Theory, nella parte di se stesso, e tantissimi altri. Ma non solo, William Shatner ha scritto anche numerosi romanzi, oltre che saggi, ideando anche la serie sci-fi TekWar, da cui sono state tratte opere cinematografiche e televisive, di cui è stato anche regista. Non mancano interessanti prove di doppiaggio, a partire ovviamente da Star Trek: La Serie Animata, fino ai videogiochi tratti dal franchise, e persino album musicali, visto che ha sempre amato cantare. Decisamente un artista a tutto tondo, dunque. Per conoscere nel dettaglio la lunga carriera vi rimandiamo alla pagina a lui dedicata sul portale IMDB. Recentemente intervistato dai media William Shatner ha dichiarato allegramente di avere ancora parecchio da fare e di sentirsi in piena forma e di voler tornare presto sui set per vivere mille nuove avventure. Games Village si unisce agli auguri di tutto il pianeta terra. Buon Compleanno Capitano!