Atomic Heart: mostrata in video la modalità foto in 4k

Sul canale YouTube di Atomic Heart, lo sviluppatore Mundfish ha pubblicato un trailer che mostra la potenza grafica del titolo attraverso la photo mode in-game, ultra dettagliata in 4k.

Vi ricordiamo che Atomic Heart è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC (dove sarà disponibile anche via Steam, con questi requisiti di sistema), oltre che per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X e S (come confermato dagli sviluppaotori lo scorso agosto). Potete vedere il filmato qui sotto.

Questa la descrizione di Atomic Heart attraverso la pagina Steam:

LA FUTURA URSS

Nella struttura sovietica № 3826 si verifica un guasto del sistema che porta i macchinari a ribellarsi contro il popolo. Sei il Maggiore P-3 e il tuo compito è eliminare le conseguenze di un incidente su larga scala e prevenire la fuga di informazioni che minacciano di distruggere il mondo intero.

COMBATTIMENTI VIOLENTI

Studia il comportamento dei tuoi nemici e osserva come si relazionano tra loro. Usa il vario arsenale di armi e abilità speciali del tuo guanto di polimero. Trasforma tutto in un’arma: ambiente, oggetti, il tuo corpo e persino i nemici stessi! Ogni combattimento sarà diverso dall’ultimo.

IL VOLTO DEL SOGNO SOVIETICO

Esplora enormi strutture di ricerca e siti di test. Scopri di più sui dipendenti e sul loro modo di vivere e lavorare. Scopri i segreti sovietici! Ma sappi che la morte si nasconde in ogni angolo. Riuscirai a sopravvivere?

UN ECOSISTEMA MONDIALE CHIUSO

Una rete neurale denominata “Kollektiv” unifica sia i robot a terra che quelli volanti in un unico alveare. Se vieni notato sopra o sotto terra, i rinforzi della fabbrica più vicina verranno per ucciderti. Usa l’hacking per passare inosservato.

CREA E MODIFICA

Usa pezzi e componenti con il dispositivo “Chaika 3.0” per creare più di 30 tipi di armi da mischia e armi da fuoco. Le cartucce a cassetta e varie modifiche ti aiuteranno a sfruttare l’ambiente a tuo vantaggio e sfruttare le vulnerabilità del nemico.