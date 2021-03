Blind Fate Edo no Yami: nuovo trailer dell’action con il cyber samurai

Lo scorso settembre è stato annunciato Blind Fate Edo no Yami, hack and slash pubblicato da 101 XP e sviluppato da Troglobytes Games, con protagonista Yami, un cyber samurai cieco. Poco fa il publsiher ha fatto uscire un nuovo breve trailer che mostra fasi di combattimento, anche cinematografiche, nemici, quello che sembrerebbe un boss, e situazioni in cui si intuisce la natura a scorrimento laterale del gioco.

Il gioco in questione è in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (via Steam e 101XP.com), ma non è stata ancora annunciata una data di lancio precisa, ma dovrebbe comunque arrivare in questo 2021.

Queste le caratteristiche di Blind Fate Edo no Yami attraverso la pagina Steam:

– La via dei samurai

Yami è un samurai cacciatore di demoni. Seguendo il percorso del guerriero legato all’onore, è suo dovere non solo distruggere i nemici del suo padrone, ma anche proteggere i civili dagli abomini robotici assetati di sangue.

– Ombre in movimento

La sopravvivenza continua richiederà di apprendere a rilevare il pericolo usando suoni, vibrazioni ed emissioni di calore. Fai attenzione ai tuoi sensi e colpisci i tuoi nemici quando meno se lo aspettano!

– Combinazioni di armi

La lama sottile della tua katana e il pesante cannone portatile si completano perfettamente a vicenda in combattimento: alterna colpi fulminei con potenza di fuoco inceneritrice per distruggere tutto ciò che si trova sul tuo cammino.