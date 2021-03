Notorious: i titoli acquisiti dalla società

Notorious Pictures ha annunciato oggi le nuove acquisizioni cinematografiche, che noi vi riportiamo qui di seguito.

THE ACTOR

Regia: Duke Johnson

Cast: Ryan Gosling (First Man, Blade Runner 2049, La La Land, The Nice Guys, The Big Short, Gangster Squad, Drive, Crazy Stupid Love, Blue Valentine, The Notebook).

Genere: Mistery Romance

Tratto dal best-seller Memory di Donald E. Westlake ambientato negli anni ’50. L’attore Paul Cole si sveglia in ospedale in seguito a un’aggressione. L’uomo, derubato della sua memoria e bloccato in una piccola cittadina misteriosa, cercherà di far ritorno a casa, mettendo insieme i pezzi per riprendere in mano la sua vita e

l’identità. Il film è un viaggio nel quale molte persone potranno ritrovarsi, ovvero la ricerca di una casa, dell’amore e infine di sé stessi.

PLACES, PLEASE

Regia: Michael Cristofer (Original Sin)

Cast: Meryl Streep (Il diavolo veste Prada)

Genere: Comedy/Drama

Meryl Streep, tre volte Premio Oscar®, è la protagonista di Places, Please, film drammatico diretto dal vincitore del Tony Award e Premio Pulitzer Michael Cristofer. Lillian Hall è un’attrice che non ha mai saltatouno. Durante le prove per la sua prossima produzione a Broadway, Lillian è costretta a fare i conti con il passato e il prezzo che ha pagato per le scelte fatte nella sua vita e nella sua arte. Sarà in grado di superare

l’insicurezza e la perdita? E di affrontare i tradimenti degli altri e del proprio corpo?

PANOPTICON

Regia: Andrès Baiz (La verità nascosta)

Cast: Shailene Woodley (Resta con me), Anthony Mackie (The Hurt Locker), Jacobe Latimore

(Collateral Beauty)

Genere: Drama

Chase è una giovane e ambiziosa trader di Wall Street che coglie una importante opportunità di investimento in PCC Correctional, un gruppo carcerario privato che raccoglie enormi profitti. Presto scopre che si tratta di

un’operazione piena di violenza e illeciti. Costretta a scegliere tra il profitto e fare la cosa giusta, Chase si allea con una guardia carceraria locale per affrontare un’amministrazione corrotta, una gang di prigionieri e guardie colluse e rompere il sistema che l’ha portata al successo.

BEAUTIFUL MINDS

Regia: Bernard Campan e Alexandre Jollien

Cast: Bernard Campan e Alexandre Jollien

Genere: Drama

Louis è il direttore di un’impresa di pompe funebri. Scapolo incallito si dedica interamente al suo lavoro. Igor ha 40 anni, una mente acuta bloccata in un corpo disabile, si tiene ben lontano dal mondo e non sa niente di

amicizia e vita reale. I due protagonisti intraprendono un viaggio incredibile, lungo la strada, imparano ad abbracciare la semplicità e la libertà, si danno spazio per respirare e si scrollano di dosso le catene del mondo. Un racconto commovente sul valore inestimabile dell’amicizia, la ricerca della felicità e la volontà di vincere.

BLACKLIGHT

Regia: Mark Williams (Honest Thief)

Cast: Liam Neeson

Genere: Thriller Action

Bloch è un veterano dell’FBI in età da pensione incaricato di tirare fuori agenti sotto copertura da situazioni pericolose. Quando questi Iniziano a confondere il vero dalla finzione lui interviene aiutandoli ad uscire dal “personaggio”. Rimasto invischiato, suo malgrado, nel liberare l’agente Dusty, dovrà scoprire la verità, una verità che metterà a dura prova il suo codice morale.

MOLLY AND THE MOON

Regia: Craig Thomas & Carter Bays

Cast: Kristen Bell (Frozen), Jonathan Groff (Frozen)

Genere: Live Action/ Musical

Kristen Bell e Jonathan Groff si ritrovano in un musical originale dai creatori di “How I Met Your Mother”. Due genitori fanno di tutto per aiutare la loro piccola figlia, affetta da una rara malattia. La loro storia si va ad intersecare con le vicende di una bambina misteriosa di nome Molly e del suo desiderio di arrivare sulla luna.

RETIREMENT HOME

Regia: Thomas Gilou

Cast: Kev Adams, Gérard Depardieu, Antoine Duléry, Daniel Prevost, Milène Demongeot, Firmine

Richard, Marthe Villalonga, Liliane Rovère

Genere: Comedy

Un’improbabile storia di amicizia tra Milann, un giovane detenuto costretto a lavorare in una casa di riposo piuttosto che andare in prigione, e un gruppo di anziani pensionati che non sono davvero preparati ad accettare questa nuova recluta. Finché non scoprono che Milann è un orfano come loro e decidono di lasciarlo

entrare. Scopre anche che qualcosa non va perché i vecchi non ricevono mai alcuna visita e la casa di riposo sta rubando i loro soldi. Decide di aiutarli e organizzare una fuga. Ma dove sarebbero andati?

THE BOOK OF WONDERS

Regia: Lisa Azuelos (Selfie di Famiglia 2019; Dalida 2016; LOL – Pazza del mio Migliore Amico 2012; LOL – Il Tempo dell’Amore 2008)

Cast: Alexandra Lamy (Rolling to you, No Filter, Vincent 2016; Torno da mia Madre 2016; Ricky – Una Storia d’Amore e di Libertà 2009; Brice de Nice 2005), Olga Kurylenko (La Corrispondenza 2016; The Water Diviner 2014; Oblivion 2013; Quantum of Solace 2008; Hitman – L’Assassino 2007)

Genere: Dramedy

Thelma è sconvolta quando suo figlio dodicenne Louis viene investito da un tir e entra in coma. Trova poi la lista dei desideri che il bambino aveva scritto sul suo diario e scopre così il suo lato avventuroso e creativo. Nella speranza di aiutare il figlio a uscire dal coma, Thelma decide di esaudire tutti i suoi desideri. Dal Giappone al Portogallo, Thelma intraprende un percorso che le dà nuovi motivi per cui vivere e per

ricongiungersi a suo figlio.