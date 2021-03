The Falcon and the Winter Soldier: dettagli sui villain

The Falcon and the Winter Soldier è arrivata lo scorso venerdì su Disney+ e, in attesa del secondo episodio, la regista Kari Skogland ci ha parlato dei villain della serie, il gruppo noto come Flag-Smashers (Spezza Bandiere) e di come siano sia basati sui fumetti che qualcosa di totalmente nuovo.

“I fumetti sono una grossa fonte, ma le nostre storie sono uniche. Potrebbero provenire dal fumetto, ma loro non sono propriamente nei fumetti, quindi possono evolvere in maniera differente. Non stiamo duplicando una storia né un personaggio. Questo vuol dire che se avevamo bisogno di un gruppo e di un nome, si, probabilmente siamo andati a fondo e abbiamo trovato qualcosa di rilevante. Tutti i nemici della nostra serie credono di essere degli eroi. Possono spiegarti il perché stanno combattendo e anche gli eroi potrebbero esclamare ‘dannazione, però hanno un senso!’, perché esistono in un mondo che è simile al nostro che viviamo oggi.” ha spiegato la regista “Thanos è stato sconfitto, e metà della popolazione che era scomparsa è tornata. Ha creato una crisi globale, simile a quella che viviamo realmente oggi. E da quella crisi globale sono nati questi villain, ma rispondono a qualcosa su cui anche i nostri eroi concordano e su cui i cittadini ed il mondo potrebbero dire ‘hey, questa è una situazione difficile, ma non hanno tutti i torti’. Questo conflitto porta a delle scene d’azione straordinarie, cosa fai quando gli eroi si identificano con i villains?”.

The Falcon and the Winter Soldier è la seconda serie prodotta dai Marvel Studios.