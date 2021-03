Resident Evil Village in arrivo su Stadia, annunciato nuovo evento ad aprile

Resident Evil Village, ultima entry della celebre saga horror tutt’ora in sviluppo presso Capcom, continua a far parlare di sé. Infatti, nelle ultime ore, sono state svelate tante nuove info, tra i requisiti ufficiali della versione PC alla prossima demo disponibile.

Tuttavia, le novità non finiscono qui. Attraverso i canali social ufficiali dello sviluppatore nipponico, giungono nuove informazioni dell’atteso tiolo. In primis, Capcom ha ufficialmente annunciato una versione per Google Stadia che arriverà assieme a tutte le altre versioni precedentemente annunciate e, inoltre, ha affermato che un nuovo evento interamente dedicato alla nuova produzione è atteso per il prossimo mese.

Per quanto concerne la versione Stadia, chi acquisterà il gioco prima del 21 maggio, riceverà gratuitamente la versione Stadia Premiere Edition e con incluso il gioco arriverà un Chromecast Ultra e uno Stadia Controller al prezzo di €59.99 o €69.99 per la Deluxe Edition. I membri Stadia Pro, in più, riceveranno gratuitamente Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition disponibile dall’1 aprile.

Ancora non ci è dato conoscere la data ufficiale dell’evento ufficiale proposto da Capcom, ma sicuramente ne sapremo di più nelle settimane e venire. GamesVillage vi ricorda che Resident Evil Village sarà disponbile a partire dal 7 maggio per Xbox One, PS4, PS5, PC, PS5, Xbox Series X|S e ora Stadia.

The next Resident Evil Showcase goes live in April – catch up on the latest showcase info, an open beta for Resident Evil Re:Verse, and more!

Resident Evil Village is coming to #Stadia on May 7th. Pre-order now and get a free Stadia Premiere Edition. Plus on April 1st, #StadiaPro members can claim Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition for free.

Check out our latest blog for all the details: https://t.co/XPn1P1eSXh pic.twitter.com/KNACSywNFt

— Stadia (@GoogleStadia) March 22, 2021