Bravely Default II: pubblicato l’ Accolades Trailer

Senza ombra di dubbio, il team dietro Bravely Default II, è tra i più talentuosi che attualmente operano esclusivamente su Nintendo Switch. Claytechworks è nuovamente riuscito ad affermarsi con questo secondo capitolo dell’amatissima saga e Square Enix, publisher in questo caso, lo ha voluto mostrare attraverso un Accolades Trailer.

Il video in questione è stato pubblicato in queste ore e, sebbene non sia composto da una lunga durata, dà assolutamente idea di quanto la critica abbia apprezzato l’egregio lavoro della Claytechworks.

Trovate il suddetto trailer in calce alla notizia, mentre GamesVillage vi consiglia caldamente di andare a dare un’occhiata alla nostra recensione di Bravely Default II. Intanto, vi ricordiamo che attualmente la produzione JRPG è attualmente disponibile sulla console ibrida Nintendo Switch.