Gaming e news: le ultime novità e il probabile addio ai giochi fisici

Attualmente si sente parlare spesso di digitale, e non potrebbe essere altrimenti, considerando le tante opportunità che offre in qualsiasi settore. Naturalmente il gaming non fa eccezione, tutto il contrario: oramai sono anni che modalità come il multiplayer rappresentano la spina dorsale del successo di molte software house e del divertimento degli italiani di qualsiasi età.

Al momento, infatti, sono davvero pochi i videogiochi che continuano a sopravvivere senza nessun tipo di modalità online: il riferimento va ai videogames strategici e ai giochi di ruolo in stile JRPG, che basano il loro fascino su elementi che poco hanno a che fare con il multigiocatore. Ma si tratta, appunto, di semplici eccezioni.

Anche il gambling si gioca online

Si comincia subito sottolineando l’importanza dell’online per i videogiocatori, e si tratta di un discorso che va oltre qualsiasi nicchia o tematica. Ad oggi sul web si trovano infatti migliaia di piattaforme di browser games, che mettono a disposizione degli utenti tanti giochi “pronto consumo”: basta infatti collegarsi alla piattaforma, scegliere il videogame e iniziare a giocarci senza scaricare nessun software o client.

Anche per quanto riguarda il gambling, infatti, oggi sono disponibili diverse piattaforme che raccolgono i consensi di migliaia di appassionati. Ma proprio come i vari videogame, anche per quanto riguarda il gioco d’azzardo bisogna dire che non tutti i servizi sono uguali, dato che alcuni casino online potrebbero rispondere meglio alle proprie esigenze di gioco. Per questo motivo in rete, accanto a queste piattaforme, si trovano alcuni blog specializzati nel mondo gambling che pubblicano le recensioni e le ultime novità dei vari portali. In questo modo si potranno confrontare le varie piattaforme e le varie alternative oggi presenti in rete, così da rendere la propria esperienza di gioco ancora più divertente.

Naturalmente questo discorso può essere applicato a qualsiasi nicchia, comprese le piattaforme che presentano giochi strategici, puzzle game e via discorrendo: in rete si trovano tantissime informazioni e diverse guide.

Giochi fisici, sarà un addio?

Le cose cambiano velocemente, e si evolvono di pari passo con le tecnologie e con le scelte del pubblico e del mercato. Fino a pochi anni fa nessuno avrebbe mai predetto la fine dei giochi fisici, e qui si fa riferimento sia alle copie su disco, che ai casinò tradizionali.

Da un lato infatti sono le nuove opzioni hi-tech hanno accelerato questo processo di completa digitalizzazione, con soluzioni sempre più avanzate che stanno mandando in pensione i videogame su supporto fisico. Basta pensare al successo dei vari market come il PSN, che permette di selezionare e scaricare migliaia di nuovi giochi direttamente dalla rete web, o ad alcuni programmi come PlayStation Plus.

Al contempo anche quei passatempi come il gambling che erano appannaggio esclusivo dei casinò sono stati completamente rivoluzionati dal digitale. Oggi basta accedere su alcune piattaforme online per avere a disposizione centinaia di giochi diversi che vanno dai classici poker e blackjack, fino ad arrivare alle slot machine (sempre più evolute e coinvolgenti) e a modalità studiate appositamente per il web, come il live gambling. Vediamo alcuni esempi ancora più specifici.

La PS5 ha scelto le copie digitali

La Sony è una multinazionale che ha sempre saputo cogliere in anticipo le tendenze, e anche gli ultimi eventi sembrano confermare la bontà del suo intuito. Si fa riferimento alla scelta di lanciare la PS5 in due versioni diverse, una delle quali del tutto sprovvista di lettore ottico, quindi inutilizzabile con le copie fisiche dei giochi. È un chiaro segnale del mercato che si va spostando sempre più spesso in direzione del pensionamento dei videogames fisici, e rappresenta una svolta storica nel mondo delle console, fra l’altro giunta come un fulmine a ciel sereno.

Cloud e live gaming

Un altro segnale che va nella direzione digitale è il cloud gaming, che “rischia” di mandare in pensione non solo le copie fisiche dei giochi, ma anche le console stesse. Come funziona questa tecnologia? È presto detto: gli utenti si abbonano ad un servizio online, e hanno immediatamente accesso ad una vasta lista di videogiochi. A questo punto basta scegliere il videogame e iniziare a giocare subito, senza dover comprare né copie fisiche, né console.

Accanto al cloud gaming c’è anche un altro filone di gioco che è stato ideato appositamente per gli appassionati di gambling, ovvero il live gaming: per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza degli utenti si è pensato di ricreare in tutto e per tutto ciò che avviene in una sala da gioco reale, mettendo a disposizione dell’utente un vero e proprio casinò dove potrà interagire in tempo reale con un croupier, il tutto grazie ad un evoluto sistema di telecamere e di gioco digitale.

In sostanza queste due modalità non richiedono alcun tipo speciale di hardware o componenti all’avanguardia e costosi, come per i tradizionali pc da gaming. In sostanza si evita di acquistare apparecchi o console specifici per il gioco, dato che la fase di calcolo ed elaborazione spetta a dei server esterni che sono molto più potenti di quelli domestici.