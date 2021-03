GOG Spring sale, imperdibili!

I saldi di primavera di GOG sono arrivati, con oltre 3.000 giochi in offerta in questo momento. GOG offre i propri consigli sul sito ufficiale, ma obiettivamente il miglior sconto qui è di gran lunga quello su XCOM 2, che attualmente è il più economico. The Witcher 3 si presenta nella lista con un grande sconto ed ulteriori sconti anche sui DLC.

Insieme ai due titoli sopracitati ci viene presentata un’altra infinita di giochi seria A in offerta. Per tutti coloro che hanno nostalgia del passato ci sono tantissimi giochi retrò e cult allo stesso modo con offerte imperdibili. Ce lo si aspettava da parte di GOG, la casa non poteva di certo rimanere indietro rispetto a tutti gli eventi e gli altri saldi annunciati per l’imminente primavera!

I saldi di primavera dureranno fino al 5 aprile, dandoci due settimane di tempo per riflettere attentamente su ciò che più ci incuriosisce.