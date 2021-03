No Man’s Oblivion

Il palazzo imperiale di The Elder Scrolls IV: Oblivion ricreato interamente e con cura, in No Man’s Sky è firmato dal famoso Redditor BoidGaming, che ha escogitato alcune incredibili creazioni in passato, ma questo potrebbe essere il suo progetto più bello.

Qui sotto il video tour completo di Boid.

Il palazzo ei suoi sei distretti sono indimenticabili per chiunque ami questo gioco, e mentre si osservano e si cammina all’interno queste mura è difficile non desiderare che Patrick Stewart aiuti con una voce fuori campo.

No Man’s Sky continua a vedere aggiornamenti regolari ed innovativi, più recentemente ha aggiunto la possibilità di girare per la galassia con animali domestici, e continua a ispirare alcune incredibili build dei fan oppure semplicemente può allettare persino litigare con i giganteschi vermi della sabbia.