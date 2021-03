CD Projekt Red, il lead designer abbandona la nave

Andrzej Zawadzki, lead designer del gameplay di Cyberpunk 2077, ha annunciato che lascerà CD Projekt Red, dopo quasi otto anni di collaborazione con lo studio. Zawadzki ha annunciato la sua partenza su Twitter, dicendo:

“Dopo quasi 8 anni, il mio tempo in CDPR è giunto al termine. È tempo per la nuova avventura. Per ogni persona che ho incontrato per strada – grazie 🙂 onore e piacere. Ci vediamo in giro 🙂 “

https://twitter.com/ZawAndy/status/1373941706182295556?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1373941706182295556%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pcgamer.com%2Fcyberpunk-2077-lead-gameplay-designer-leaves-cd-projekt-red%2F