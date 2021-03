Scarlet Nexus: arriva la serie anime!

Tra le fonti di ispirazione degli anime, si sa, non ci sono soltanto i manga. Nel corso della storia di questo medium anche i videogiochi hanno prodotto interessanti adattamenti (uno tra tutti, per citare soltanto il più famoso, Pokémon), e sembra che nel prossimo futuro dovremo prepararci a vederne un po’, a partire dall’annunciato Resident Evil Infinite Darkness, fino all’adattamento animato dell’attesissimo JRPG di casa Bandai Namco, Scarlet Nexus.

Rivelato da Funimation, attraverso un comunicato stampa ufficiale e attraverso l’account Twitter della compagnia (dove è stato condiviso anche un breve trailer), l’anime di Scarlet Nexus è previsto in arrivo per quest’estate, più o meno nel periodo in cui arriverà sul mercato anche il gioco (in uscita il 25 giugno).

Funimation ha già diffuso una breve sinossi della serie che promette scintille:

“Calendario solare anno 2020: grotteschi organismi chiamati Others hanno cominciato a divorare le persone. Per sconfggere questto nuovo nemico è stata formata la Other Suppression Force. Salvato da questa squadra d’élite quando era ancora un bambino, lo psicocineta Yuito si sta allenando per potersi arruolare. Dall’altra parte c’è Kasane, il prodigio, scoperta grazie alle sue abilità. Ma i sogni di Kasane le seggeriscono cose strane, trascinando i due verso un destino ineluttabile”

La serie di Scarlet Nexus sarà prodotta dallo studio d’animazione Sunrise, il gigante responsabile, tra gli altri, di opere come Cowboy Bebop, Mobile Suit Gundam, Inuyasha e il più recente Yashahime Princess Half-Demon (recentemente confermato per una seconda stagione). Una garanzia di qualità per un’opera che ha decisamente delle alte ambizioni.

Psychokinetics Yuito and Kasane are ready to defend the world from the Others.

But Kasane's mysterious dreams are about to drag the pair into an unavoidable fate. 😱

Based on the upcoming game, the Scarlet Nexus anime heads to Funimation this summer!

👉 https://t.co/jPyCFL9Mas pic.twitter.com/0eIlChMVXB

— Funimation (@FUNimation) March 18, 2021