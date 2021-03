My Hero Academia: ecco la sinossi del primo episodio!

Manca meno di una settimana al 27 marzo, una data che i fan di My Hero Academia si sono segnati in rosso sul calendario. Sarà quello infatti il giorno in cui inizierà la quinta stagione dell’anime tratto dall’opera di Kohei Horikoshi, e prodotto dallo studio d’animazione Bones, che ci riporterà ancora in compagnia della classe 1-A del liceo Yuei, pronta ad affrontare nuove, incredibili avventure.

Ultimamente erano circolati alcuni report secondo cui la quinta stagione sarebbe iniziata con un episodio 0, un recap degli eventi che avevano avuto luogo durante la quarta emozionante stagione della serie. Eppure sembrerebbe che questi report fossero sbagliati, stando almeno alla traduzione, fornita dalla fan page @Atsushi101X, della sinossi del primo episodio della nuova stagione, intitolato Classe 1-A, evacuate!, che non fa riferimento a nessun tipo di recap:

“Una mattina, mentre Izuku e gli altri della 1-A sono in classe, viene diffuso l’annuncio di una ‘esercitazione d’emergenza’. L’argomento sarà ‘i Villain si sono infiltrati nel liceo Yuei’. Stavolta, coloro che interpreteranno i Villain saranno Hado e Tamki. Anche se si trovano in difficoltà durante lo scontro, ognuno degli studenti della 1-A farà il miglior uso possibile del proprio Quirk, combattendo con tutto ciò che ha”



Si tratterà dunque di un primo episodio davvero intenso e soprattutto originale, perché, come si può vedere, non c’è nessun elemento che riconduca all’idea di un recap della stagione precedente (anche se potrebbe esserci spazio per qualche flashback che serva allo scopo). Inoltre proprio durante questo primo episodio dovrebbero essere rivelati alcuni dettagli sul terzo film della serie, atteso in Giappone per l’estate 2021. Per cui, se non vi ricordate bene cosa era successo nelle precedenti stagioni di My Hero Academia, il nostro consiglio è di correre a rivederle: mancano soltanto cinque giorni ormai!

Nell’attesa intanto, vi consigliamo di godervi, in calce all’articolo, il nuovo promo della quinta stagione, rilasciato da pochi giorni sull’account Twitter ufficiale di My Hero Academia.