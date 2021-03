MLB The Show 21: ecco il nuovo trailer gamplay

Manca poco meno di un mese all’uscita di MLB The Show 21, la nuova iterazione del gioco sportivo di casa Sony Interactive Entertainment in sviluppo presso gli studi di San Diego e previsto per il prossimo 20 aprile. Si tratterà della prima volta in cui il titolo dedicato al basebale arriverà sulle console della famiglia Xbox, oltre che su PlayStation e sarà inoltre il debutto per un titolo dedicato al baseball sulle console next gen.

Per questo Sony ha deciso di rilasciare un nuovo trailer gameplay (che trovate in calce all’articolo) che permette ai giocatori di farsi un’idea di quelle che saranno le principali caratteristiche del titolo. All’interno del gioco troverete tutti gli elementi fondamentali della franchigia, una riproduzione maniacale e realistica delle esultanze dei giocatori, e persino una nuova modalità, esclusiva per PlayStation 5 e Xbox Series, chiamata Stadium Creator, che permetterà ai giocatori di creare il proprio diamante personalizzato.

Per quanto riguarda le prestazioni grafiche, si parla di un gioco di altissimo livello anche sulle console current gen, che beneficeranno del 4K e dei 60 frame al secondo, mentre la versione per PS5 supporterà anche l’haptic feedback e l’audio 3D.

Inoltre MLB The Show 21 permetterà ai giocatori di gestire personalmente l’esperienza di gioco in base alle proprie preferenze, variando da un gioco più semplice a uno più realistico. Il progresso del gioco è stato enormemente velocizzato, con una postseason più rapida, e anche uno scouting e uno sviluppo dei migliori prospetti del gioco più veloce grazie alle partite della Minor League.

MLB The Show 21 arriverà dunque il prossimo 20 aprile 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S. Per ogni ulteriore dettaglio sul titolo continuate a seguirci!