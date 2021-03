Cowboy Bebop: le parole del creatore sul live-action

È di pochi giorni fa la notizia del termine delle riprese dell’attesissimo adattamento live-action, prodotto da Netflix, di una delle serie anime di maggior successo della storia, Cowboy Bebop. Il felice annuncio è arrivato attraverso il profilo Instagram di una dei protagonisti dell’opera, l’attrice Danielle Pineda, che mettendosi in posa davanti a uno specchio con indosso una maglietta dedicata a Spike Spiegel ha comunicato ai suoi fan che il lavoro sulle riprese della prima stagione si era ormai concluso.

Riguardo a questo progetto però, Shinichiro Watanabe, il creatore dell’iconica serie, ha qualche piccolo dubbio e irrequietezza, come aveva rivelato in un’intervista in due parti rilasciata a Otaquest qualche tempo fa, nella quale spiegava di aver letto il concept della serie e di aver dato qualche suggerimento, senza sapere però se sarebbe stato seguito:

“Sì, è corretto, ho letto il concept iniziale e ho dato la mia opinione, ma non sono sicuro che verrà inserita nel prodotto finale”



In quell’occasione Watanabe aveva anche spiegato di non avere nessun potere decisionale sul progetto, perché tutto era in mano dello studio d’animazione Sunrise, che ha prodotto l’opera:

“Non ho altra scelta se non pregare e sperare che ne verrà fuori qualcosa di buono. Inoltre, non ho nessun diritto di fermare il progetto. I diritti di Cowboy Bebop sono nelle mani di Sunrise, quindi se avete qualche lamentela, prendetevela con loro per favore”

Insomma, come ogni fan di Cowboy Bebop, anche Shinichiro Watanabe non può che aspettare l’uscita del live-action sperando che si tratti di un prodotto all’altezza dell’originale. Per il momento Netflix non ha ancora rivelato una data d’uscita per la serie, ma è probabile che presto lo farà e che quella data possa essere addirittura entro questo 2021. Siete pronti a tornare a bordo della Bebop a caccia di taglie?