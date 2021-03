Justice League: la Warner non darà un sequel

Zack Snyder’s Justice League è uscito lo scorso giovedì in tutto il mondo e, nonostante abbia registrato numeri comunque ottimi per il servizio HBO Max (si registrano in 4 giorni solo in USA 1.8 milioni di abbonati), sembra che la Warner Bros. farà fede alla sua decisione iniziale e non fornirà un sequel alla pellicola.

Nel corso di un’intervista con Variety, Ann Sarnoff della Warner ha spiegato che difficilmente vedremo un nuovo sequel di Justice League di Snyder: “apprezzo che i fan abbiano amato la sua visione e lo ringrazio per i suoi tanti contributi all’universo DC. Sono felice che abbia potuto distribuire la sua versione di Justice League perché non era una cosa pianificata fino ad un anno fa. Con questo film giunge al termine la sua trilogia. Siamo felici di aver dato lui questa possibilità ma siamo altrettanto eccitati dai piani che abbiamo per tutti i personaggi DC multi-dimensionali che stiamo sviluppando ora“.

Nella stessa intervista, la Sarnoff ha chiarito che “la Warner non svilupperà nemmeno una Ayer Cut di Suicide Squad” come rumoreggiato in rete. Infatti, dopo l’annuncio della Snyder Cut, molti fan hanno iniziato il solito tam-tam sul web per vedere una versione director’s cut del primo Suicide Squad ad opera di David Ayer. Ma sembra che non la vedremo mai.