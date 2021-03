Flash: Michael Keaton ci sarà?

Flash uscirà il 4 novembre 2022 per la regia di Andy Muschietti. La pellicola della Warner Bros. sul velocista scarlatto dei fumetti della DC Comics arriverà nei cinema sempre con Ezra Miller come protagonista, mentre Kiersey Clemons tornerà ad interpretare Iris West. Del film farà parte anche Ben Affleck nel ruolo di Batman ma non sarà l’unico Uomo Pipistrello del film: anche Michael Keaton dovrebbe esserci.

Eppure, in una nuova intervista, Keaton ha lasciato intendere che la sua partecipazione non è del tutto scontata: “devo dirvi la verità, da qualche parte nel mio iPad c’è l’ultima stesura della sceneggiatura di Flash ma ancora non l’ho letta. Li ho chiamati e gli ho detto ‘sarò onesto con voi, al momento non ho tempo di guardare nulla’. Sono impegnato profondamente in alcune cose che sto realizzando e producendo. Quindi ancora non so nulla, dovrei leggere quella stesura… e poi sto monitorando la situazione Covid in Inghilterra, dove sarà girato Flash. Questo determinerà la mia partecipazione più di tutto, per questo vivo lontano da tutti al momento, perché il Covid mi preoccupa. E’ questa la cosa principale che mi preoccupa dei progetti che accetto al momento. Li guardo e penso ‘partecipare a questo progetto mi ucciderà – letteralmente?’. E se la risposta è ‘no, non ti ucciderà’, allora possiamo parlarne, altrimenti no”

Nel cast anche Maribel Verdu nei panni della madre del protagonista mentre Billy Crudup ha dovuto lasciare il ruolo del papà per via di impegni presi in precedenza. In Flash debutterà anche Sasha Calle nei panni di Supergirl.