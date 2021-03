Zatanna: nuovi sviluppi sul film DC

Zatanna sta per arrivare in un nuovo film. Questa pellicola, sviluppata dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Films, debutterà proprio nei cinema. Variety conferma l’arrivo di questo film incentrato sull’eroina dei fumetti della DC Comics e per portarla sul grande schermo la Warner ha ingaggiato la sceneggiatrice Emerald Fennell.

La Fennell è fresca da una stagione di nomination e premi per il suo debutto Promising Young Woman. Oltre ad ottenere cinque nomination agli Oscar come miglior film, miglior sceneggiatura e miglior attrice (Carey Mulligan), Promising Young Woman ha ottenuto l’attenzione da parte dei Golden Globes, BAFTA, Directors Guild of America e la Writers Guild. Al momento la Fennell è stata ingaggiata solo per scrivere la sceneggiatura del film e non per la regia.

Creata da Gardner Fox e Murphy Anderson nei fumetti della DC, Zatanna è una maga ed è considerata una delle streghe più potenti dell’universo DC. Sebbene sia sempre stato un personaggio fondamentale per la DC, non è mai apparsa nei film dell’Universo Cinematografico DC ma è stata interpretata in live-action da Serinda Swan nelle ultime stagioni di Smallville di The CW. La Bad Robot di J.J. Abrams produrrà il nuovo adattamento cinematografico.