Echo: la Marvel sviluppa la serie tv

Echo avrà una serie tv tutta personale, come svela Variety. Il sito conferma che i Marvel Studios hanno iniziato i lavori preliminari su una serie incentrata sul personaggio, che sarà una ‘sorta’ di vero e proprio spin-off dello show su Occhio di Falco, che dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno su Disney+.

I Marvel Studios hanno recentemente ingaggiato Etan Cohen e Emily Cohen che scriveranno e produrranno la serie, prodotta da Kevin Feige e dal suo studio della Casa delle Idee. Alaqua Cox interpreta il personaggio nella serie tv dedicata ad Occhio di falco e tornerà anche per la sua serie stand-alone.

Echo, il cui vero nome è Maya Lopez, è un personaggio nativo-americano, la cui particolarità è essere sorda. Nei fumetti ha l’abilità di ricopiare perfettamente lo stile di combattimento dei suoi avversari, rendendola un’avversaria formidabile. Ha incontrato personaggi come Daredevil, Moon Knight e gli Avengers. E’ anche la prima persona nei fumetti originali ad assumere l’identità di Ronin, per poi passare il testimone a Clint Barton/Occhio di falco. Nei film – potenzialmente – è accaduto il contrario: in Avengers: Endgame, inizialmente, Barton (Jeremy Renner) aveva proprio assunto il nome di Ronin.