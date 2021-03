Razer prevede futuro geen e sostenibile per l’azienda

Razer, uno dei leader globale nel lifestyle gaming (Hong Kong Stock Code: 1337), annuncia un impegno pluriennale di vasta portata per dare vita a un piano di sostenibilità di 10 anni. Con lo slogan #GoGreenWithRazer, il programma aiuterà a preservare la natura e a proteggere l’ambiente – assicurando un mondo più pulito e green per le generazioni future.

I nuovi obiettivi includono l’uso del 100% di energia rinnovabile entro il 2025, l’utilizzo di materiali riciclati o riciclabili in ogni prodotto e l’eliminazione delle emissioni entro il 2030. Razer sta inoltre sensibilizzando la propria community – giovani, millennials e Gen Z – per fare la differenza attraverso diverse iniziative green. Con un focus particolare sul riciclo e la consapevolezza del proprio impatto sull’ambiente.

“Grazie alla nostra campagna #GoGreenWithRazer con in prima fila la nostra mascotte Sneki Snek, la community Razer è stata sin da subito solidale e appassionata”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “La consapevolezza del nostro impatto sull’ambiente è incredibilmente importante. Quindi, Razer ha elaborato un piano di sostenibilità per continuare a contrastare i cambiamenti ambientali e climatici. Siamo determinati a rendere il mondo un posto migliore in cui giocare e vivere”.

Costruire un’azienda “green”

Man mano che il brand cresce ed evolve, Razer esplorerà le opportunità per integrare i piani di sostenibilità nella cultura aziendale e nella mentalità dei dipendenti. Con l’obiettivo di costruire una cultura della cura del pianeta, Razer si impegna a eliminare l’uso della plastica monouso in tutti gli uffici per ridurre l’emissione di gas serra, preservare i bio-habitat e puntare alle zero emissioni entro il 2030.

Dove non è possibile ridurre e rinnovare, Razer ripristinerà attraverso investimenti nella silvicoltura e altri progetti di impatto ambientale.

Oggi, l’ufficio europeo di Razer ad Amburgo è già alimentato da energia rinnovabile, e anche il nuovo quartier generale di Razer SEA a Singapore, di prossima apertura, seguirà l’esempio. Entro il 2025, tutti gli uffici globali saranno alimentati al 100% da energia rinnovabile. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa Green Organization di Razer, vedere qui.

Riprogettare prodotti “green”

In quanto brand leader nelle periferiche gaming, l’hardware costituisce il cuore del business di Razer. Come tale, l’azienda mira a ridurre l’impatto ambientale causato dalla produzione.

Dopo aver valutato i suoi prodotti, gli imballaggi e le operazioni, Razer assicurerà che tutto sarà riciclabile entro il 2025. Ciò include lo smaltimento e il riciclo dei prodotti Razer sia da parte dei clienti che dei distributori globali. Razer incoraggia i clienti a restituire le vecchie periferiche in qualsiasi RazerStore nel mondo per il riciclo gratuito.

Razer implementerà anche rigorose procedure di smaltimento dei rifiuti negli uffici globali e nei centri di riparazione, e si impegnerà a utilizzare materiali riciclati o riciclabili per tutti i prodotti entro il 2030. L’hardware prodotto dal brand integrerà plastiche PCR e aderirà a un design eco-friendly, compreso l’imballaggio biodegradabile certificato FSC.

Razer mira ad aderire ai migliori standard e pratiche del settore, e ad assicurarsi la convalida attraverso importanti enti di certificazione. Razer si assicura anche di smaltire i rifiuti elettronici in modo responsabile, in conformità con le norme ambientali, di sicurezza e sanitarie locali e internazionali. Per maggiori informazioni sull’iniziativa Green Products di Razer, vedere qui.

Celebrare una Green Community

Razer è orgogliosa di essere parte di un ecosistema caratterizzato da inclusività e solidarietà. Come leader della community gaming, Razer si impegna a sfruttare la sua influenza e chiamare a raccolta i gamer di tutto il mondo per contribuire alla causa green del brand attraverso opportunità per i fan tramite offerte di prodotti.

Inoltre, Razer adotterà #GoGreenWithRazer come obiettivo globale di responsabilità sociale aziendale per responsabilizzare e incoraggiare la community a contribuire e sostenere il movimento green globale – con Sneki Snek, la popolarissima mascotte dell’azienda, a guidare la carica.

Come risultato del travolgente successo della partnership di Razer con Conservation International, l’azienda ha recentemente fissato un nuovo obiettivo per salvare 1.000.000 di alberi attraverso la vendita del peluche Sneki Snek e merchandising eco-friendly. Per sensibilizzare il supporto dei fan, Razer annuncerà un nuovo articolo di merchandising legato a Sneki Snek ogni 250.000 alberi. Ogni articolo di merchandising Sneki Snek venduto proteggerà 10 alberi e contribuirà al raggiungimento del grande nuovo obiettivo di 1 milione di alberi salvati.

Insieme a Razer, Conservation International sta assicurando la protezione degli alberi di decine di foreste in tutto il mondo, come Costa Rica, Ecuador, Suriname, Brasile, Madagascar e Indonesia – tra molti altri.

Al momento, Razer ha già salvato circa 170,000 alberi. Per maggiori informazioni, visitare la pagina della campagna Sneki Snek.