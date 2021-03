Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: rivelate le dimensioni del file

Shin Megami Tensei III di Atlus è stato inizialmente lanciato per PlayStation 2 nel 2003, ed è stato considerato un successo commerciale e di critica sia in Giappone che nel resto del mondo. Come è successo con l’originale Shin Megami Tensei III nel 2003, il remaster HD del titolo è stato lanciato prima in Giappone e arriverà in Nord America in seguito: durante lo sviluppo, è stata prestata particolare attenzione a mantenere le dimensioni del file ridotte.

Persona Central ha messo le mani su alcune copie dell’edizione giapponese del gioco e ha pubblicato alcuni screenshot su Twitter: il remaster è in realtà piuttosto piccolo. L’edizione Switch del gioco arriva a 6,7 ​​GB e la versione per PlayStation 4 non è molto più grande, poiché ha una dimensione di soli 8,1 GB. Per quanto riguarda l’edizione per PC, la pagina Steam del gioco elenca i requisiti di installazione a soli 14 GB di spazio di archiviazione: inoltre, la pagina ufficiale di Nintendo per il gioco afferma che l’edizione per il download di Switch sarà 8,5 GB. Man mano che la grafica dei videogiochi continua a migliorare, le dimensioni dei file sono aumentati considerevolmente per la maggior parte dei giochi: Con molti titoli tripla A che si aggirano intorno ai 50-60 GB in questi anni come ad esempio Call of Duty: Modern Warfare che non si adattano ai dischi rigidi da 250 GB, che non supportano caricamenti enormi dovuti alla grafica e agli fps necessari per riprodurre un’immagine in HD o in 4K, quando è presente il ray tracing.

Rispetto alle dimensioni standard dei titoli lanciati negli ultimi anni, il gioco non è molto grande e non occupa molto spazio, se non altro, per installarlo sulla loro piattaforma preferita. Ovviamente, dovranno decidere se il remaster del titolo vale il prezzo richiesto o se vogliono semplicemente rispolverare la loro PlayStation 2 e giocare di nuovo all’originale. Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster verrà lanciato su Nintendo Switch, PC e PlayStation 4 il 25 maggio 2021.