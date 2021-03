Nintendo Switch Pro: supporto al DLSS di Nvidia nel nuovo report di Bloomberg

Continuano le voci di corridoio su Nintendo Switch Pro. Dopo il report di Bloomberg sui probabili prezzo e periodo di uscita della nuova console della grande N, il sito (spesso portatore di indiscrezioni rivelatesi vere) ha pubblicato un nuovo report che ci fornisce dettagli inediti sul sistema di questa versione upgrade.

Il report di Bloomberg afferma, infatti, che fonti anonime a conoscenza dello sviluppo della console avrebbero rivelato che Nintendo Switch Pro (o qualunque altro sia il nome scelto dalla casa di Kyoto) supporterà il DLSS, alias Deep Learning Super Sampling, di Nvidia. Si tratta di una nuova tecnologia di rendering in grado di utilizzare l’intelligenza artificiale per fornire una grafica ad alta risoluzione con maggiore efficacia. Pertanto il DLSS permetterà alla console di restituire immagini in 4k quando collegata alla TV, mentre invece per la modalità portatile sarebbe previsto un display OLED.

È tuttavia alquanto improbabile che il supporto DLSS venga aggiunto retroattivamente ai titoli già esistenti, dunque è plausibile che si concentrerà invece sui giochi in arrivo. Il sistema inoltre utilizzerà un nuovo chipset Nvidia, che porterà anche una CPU e una memoria migliori. Vedremo se questi rumor troveranno conferma o meno in un annuncio ufficiale da parte di Nintendo. Vi terremo aggiornati!