Fate / Grand Order: iniziano Ooku Event e Restoration Labyrinth

I giocatori di Fate / Grand Order si sono goduti un periodo di tranquillità, da quando si è recentemente concluso l’evento del White Day, ma come ha annunciato l’ultimo streaming ufficiale, inizia un nuovo evento subito dopo la fine della manutenzione: dal 23 marzo al 5 aprile, il Tokugawa Restoration Labyrinth e l’ Ooku Event saranno disponibili per chiunque abbia completato la missione Lostbelt 3.

La maggior parte del personale e dei servi di Caldea sono improvvisamente scomparsi: rintracciare la causa di questa scomparsa porta a una singolarità ambientata nel Giappone del XVII secolo durante il periodo Edo. Ora i giocatori devono collaborare con Kiara Sessyoin di Fate / Extra CCC per scoprire gli oscuri misteri dietro le stanze interiori di Ooku e salvare tutti. Oltre a un negozio di eventi, la missione principale dell’evento Ooku porta i giocatori nel Labirinto Tokugawa: dovrai utilizzare lanterne di carta speciali per accedere alle aree di ogni livello e per rivelare vicoli ciechi, sbloccare le missioni della storia e persino oggetti speciali come gli aggiornamenti e un codice valido solo per gli eventi e anche se i successi verranno azzerati quotidianamente, i giocatori alla fine raggiungeranno il sesto piano e si confronteranno con il boss finale del labirinto.

Poiché un evento che richiede l’ultimo completamento della storia principale, i giocatori devono portare le loro squadre più forti per sconfiggere i potenti nemici all’interno del Tokugawa Labyrinth: per fortuna, molti servitori di Fate / Grand Order riceveranno un bonus di attacco e altri riceveranno anche punti addizionali se usati nelle missioni. Questo evento consentirà ai giocatori di ottenere per la prima volta Kama, il dio indiano dell’amore: Kama è un Assassino a 5 stelle disponibile per un periodo limitato: possiede capacità di sopravvivenza, danni e nemici che bloccano per alcuni turni, Kama è sicuramente uno dei servitori più forti del gioco. Fate / Grand Order è disponibile su mobile.