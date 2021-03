DOOM Eternal: ulteriori aggiornamenti in arrivo nel corso dell’anno.

Nonostante la recente conclusione del suo arco narrativo con l’uscita del secondo DLC The Ancient Gods Part II, il celebre e popolare FPS DOOM Eternal torna a far parlare di sé e sembra che il suo percorso non sia del tutto finito, come noi tutti pensavamo.

Sull’account Twitter ufficiale di id Software, l’executive producer Marty Stratton e il game director Hugo Martin hanno ringraziato i fan e hanno ribadito che Ancient Gods è stata la fine del Doom Slayer, iniziato nel 2016 con DOOM . Sebbene ciò significhi che probabilmente non sono più in programma grandi espansioni, Stratton ha promesso che ulteriori aggiornamenti arriveranno più avanti nel corso dell’anno. Ma non si è spinto oltre con le rivelazioni. Pertanto che si riferisca a nuovi livelli Master in arrivo o ad altri contenuti in modalità Battaglia, resta da vedere.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal è attualmente disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia. È stato inoltre annunciata una versione per PS5 e Xbox Series X / S, ma al momento non è stata ancora comunicata una data precisa.