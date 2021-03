Valheim: note sull’aggiornamento versione 0.148.6

Valheim continua ad essere una delle IP di tendenza in questo periodo: dopo aver aggiornato il titolo con una patch solo a febbraio, il gioco di ruolo Viking ha già raccolto un’enorme base di giocatori di oltre sei milioni e sta battendo i record di giocatori simultanei di Steam. Attualmente, tuttavia, il gioco è solo in early access, il che significa che nel gioco mancano alcune caratteristiche chiave, luoghi, missioni e altro ancora.

Per fortuna, Iron Gate ha tracciato una road map annuale, descrivendo in dettaglio tutto ciò che intendono portare a Valheim aggiornando nel frattempo i bug più piccoli e più fastidiosi del gioco: oggi, il gioco ha ricevuto un altro aggiornamento per la risoluzione dei bug. Puoi trovare le note complete della patch qui. Di seguito una panoramica per l’ultimo aggiornamento di Valheim:

Fuoco di bivacco, falò e focolare subiscono danni quando infliggono danni

Spazio dell’inventario del torace rinforzato aumentato a 6 × 4

L’ingresso della cripta sommersa è stato ottimizzato (per impedire alle lapidi di rimanere bloccate)

Correzione HP per creature 1 e 2 stelle

Arpione non funziona boss più

Console di gioco disabilitata per impostazione predefinita (aggiungi l’argomento di avvio console per abilitarlo)

Il comando della console per abilitare i comandi sviluppatore / debug è stato modificato in devcommands da imacheater ed è stato aggiunto un messaggio di avviso

Messaggio di errore Impossibile connettersi corretto

Correzioni alla posizione di Dolmen (impedisce alla pietra superiore di cadere senza motivo)

Risolto il problema con la rimozione di un oggetto dal supporto degli oggetti che non sempre sincronizzava le statistiche degli oggetti

Migliore rilevamento di cattive connessioni

Risolto il problema per cui il server inviava più dati più a lungo un client era connesso

Aggiornamenti di localizzazione

Ci sono quattro importanti aggiornamenti in arrivo a Valheim nel 2021: Focolare e Casa, Culto del Lupo, Navi e del Mare e un nuovo bioma chiamato Mistlands. Valheim è disponibile su PC.