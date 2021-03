Risk of Rain 2: vendute oltre 4 milioni di unità su Steam

Arrivato nel marzo 2019 in early access su Steam, Risk of Rain 2, caotico sparatutto roguelike di Hopoo Games, ha continuato a ricevere attenzioni da parte della critica e supporto dai giocatori nel corso di questi anni, raggiungendo la quota di ben 4 milioni di unità vendute solo su Steam!

Ma i dati non sono finiti qui. Lo sviluppatore del gioco ci ha inoltre rivelato che l’88% di tutti i players ha giocato per più di un’ora mentre il 57% ha superato le 10 ore di gioco. Ha aggiunto che nuovi contenuti arriveranno molto presto, e tra questi è inclusa una prima espansione a pagamento prevista per la fine del 2021 e che verrà distribuita in contemporanea su tutte le piattaforme.

Nel frattempo, il 25 marzo uscirà per PC l’ Anniversary Update, disponibile più avanti anche per le altre piattaforme, il quale completa tutti gli elementi e i contenuti che sono stati tagliati dalla versione 1.0, aggiunge 88 descrizioni di lore da scoprire, e introduce il nuovo personaggio del Bandito.

Vi ricordiamo che Risk of Rain 2 è attualmente disponibile su PC, Xbox One, PlayStaion 4 e Nintendo Switch.