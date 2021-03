Genshin Impact: trapelate nuove informazioni sul prossimo aggiornamento, rumor

La popolarità di Genshin Impact è cresciuta immensamente nel corso degli ultimi mesi e, anche se ci sono stati dei problemi riguardo gli account violati, rimane ancora uno dei giochi più giocati in circolazione. MiHoYo ha una lunga road map per il gioco, con un aggiornamento in arrivo ogni sei settimane: ciascuno di questi aggiornamenti aggiunge nuovi personaggi, regioni, missioni e molto altro.

Dopo l’aggiornamento 1.4, la MiHoYo ha avviato il beta test per la versione 1.5: tuttavia, le cose non sono andate abbastanza bene per loro e molti rumor sono apparsi online, portando la società ad annullare del tutto il beta test, ma sebbene il beta test non sia più in esecuzione come da report, i rumor non sembrano cessare. L’ultimo proviene da Zeniet che pubblica informazioni importanti sul prossimo aggiornamento che è previsto per la fine di aprile: avremo tre nuovi eventi che faranno parte della storia.

Non sappiamo quali siano, ma tenendo in considerazione gli eventi passati, possiamo aspettarci che distribuiscano una serie di ricompense: a parte questo, il leak che potrebbe deludere la maggior parte dei fan riguarda la non presenza della regione di Chasm non nel prossimo aggiornamento. Di seguito una panoramica del prossimo aggiornamento secondo il leaker Zeniet:

tre eventi in totale

Un nuovo boss settimanale e mondiale

Nuovo dominio degli artefatti e due nuovi artefatti

Saranno presenti grandi abitazioni. Tuttavia, potrebbero cambiare nella versione finale

Teapot Spirit è il nome di Tubby

Probabilmente Zhongli verrà replicato

Non sarà più presente Chasm, rispetto alla versione precedente

Considerando il fatto che si ipotizza che la regione di Inazuma venga aggiunta nella versione 1.6 e se la regione di Chasm non verrà aggiunta nella versione 1.5, questo potrebbe spingere ulteriormente Inazuma. Inoltre, qui sotto trovi anche un video abbastanza dettagliato sul sistema abitativo. Ultimo ma non meno importante, avremo anche un nuovo boss settimanale e mondiale, che includerà Dahaka, un enorme boss che i giocatori devono combattere in un’arena espansiva. Come sempre prendete queste informazioni con le dovute cautele, poiché non sono ancora apparsi annunci ufficiali. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti. Genshin Impact è disponibile per PS4, PS5, PC e mobile. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.