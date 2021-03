Fortnite: oggetto del battle pass rimosso dal negozio

Epic Games ha rimosso un oggetto dal negozio di Fortnite che era in vendita, nonostante fosse una ricompensa per il pass battaglia di questa stagione. Il Wild Lobby Track, un pacchetto musicale del nuovissimo evento Zero Crisis Final, una ricompensa di livello 70 nel Battle Pass della Stagione 6. Epic ha promesso che non avrebbe mai venduto un oggetto presente nel pass battaglia nel suo negozio.

Per questo motivo i giocatori hanno segnalato il problema su reddit, dove lo staff di Epic afferma che lo stavano ritirando dal negozio. Il rappresentante ha anche detto che stavano cercando una soluzione per coloro che avevano acquistato la traccia, presumibilmente sotto forma di un rimborso di 200 V-Bucks che era il prezzo dell’articolo.

Il tweet che mostrava in precedenza la traccia musicale come un articolo del negozio è stato eliminato dai canali social di Fortnite prima che venisse rilasciata una dichiarazione sull’account Twitter ufficiale del titolo.

Ricordiamo che la nuova stagione è disponibile su tutte le piattaforme e tuttavia, nonostante questi problemi, la Stagione 6 sta riscuotendo un successo incredibile.

The Wild Lobby Track was made available in the Item Shop today despite also being a Battle Pass Reward. We realize that this was a mistake and will be removing it from the Item Shop. pic.twitter.com/aZi94OKdTA

— Fortnite Status (@FortniteStatus) March 23, 2021