Resident Evil Re Verse: open beta arriverà ad aprile

L’open beta di Resident Evil Re Verse verrà lanciata il 7 aprile e durerà fino all’11 aprile. Il nuovo multiplayer è il prossimo spinoff multiplayer della serie Resident Evil. I giocatori assumeranno il ruolo di personaggi Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine o Ada Wong che tenteranno di abbattere gli altri giocatori.

Tuttavia, una volta che muori ti trasformerai in un nemico casuale della serie di Resident Evil e avrai la possibilità di eliminare alcuni giocatori in piu’ e, forse, vendicarti del giocatore che ti ha ucciso.

Lo spinoff multiplayer di Resident Evil è stato annunciato per la prima volta all’inizio di quest’anno durante il Resident Evil Showcase di Capcom come celebrazione del 25 ° anniversario della serie. La società ha anche affermato un secondo evento Showcase per altrile, anche se Capcom non ha ancora annunciato la data ufficiale.