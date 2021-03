Overcooked All You Can Eat: disponibile su Steam, PS4, Switch e One

Già disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Overcooked All You Can Eat da oggi 23 marzo arriva anche su Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il publisher team17 e gli sviluppatori di Ghost Town Games, insieme all’annuncio sul sito ufficiale, per l’occasione hanno fatto uscire anche un nuovo trailer, che potete vedere più sotto.

Questa versione porta i 200 livelli dei primi due capitoli, inclusi tutti i DLC, sette nuovi livelli e una nuovissima modalità di assistenza, tutto rifatto fino a 4K e funzionante a 60 fps (30 fotogrammi al secondo su Nintendo Switch). Il multiplayer multipiattaforma arriverà in un aggiornamento gratuito post-lancio. Il gioco è digitalmente su tutte le piattaforme, e anche fisicamente su Nintendo Switch e PlayStation 4, al prezzo di 40 Euro.

I giocatori non solo hanno tre nuovi ed esclusivi chef, ma possono scegliere dall’intero catalogo di oltre 80 chef, ognuno con almeno una nuova variante di skin alternativa. Solo per un periodo limitato, sarò disponibile The Muppet’s Swedish Chef da scaricare gratuitamente per tutti i giocatori.

Questa la descrizione di Overcooked All You Can Eat attraverso la pagina Steam:

Overcooked!, Overcooked! 2 e tutti i rispettivi contenuti aggiuntivi sono gli ingredienti di questa deliziosa edizione definitiva!

Divertiti con centinaia di livelli di anarchia culinaria cooperativa in scenari sempre più implausibili e precari.

Overcooked! sbarca online

Per la prima volta in assoluto, in Overcooked! è disponibile il multigiocatore online! Torna nelle tue cucine preferite del primo capitolo, in 4K e online!”

Multigiocatore multipiattaforma

Tuffati nel caos culinario in compagnia dei tuoi amici con il multigiocatore multipiattaforma e la chat vocale. La coda condivisa significa attese minori e più tempo per le follie da chef!”

Una gioia per gli occhi!

La grafica di entrambi i giochi è stata migliorata oltremisura e aggiornata a 4K. La serie Overcooked! non è mai stata così bella. “

Nuovi e gustosi contenuti!

Livelli inediti, nuovi chef e follie senza precedenti. Solo in Overcooked! All You Can Eat.”

Modalità a non finire!

Oltre alle modalità classiche (campagna, sopravvivenza e pratica), All You Can Eat introduce la modalità assistita! Quest’ultima include un ventaglio di opzioni per rendere il gioco meno stressante, per esempio aumentando il tempo a disposizione per completare le ricette o permettendo di saltare i livelli. “

Sempre più accessibile!

Con Overcooked! All You Can Eat tutti possono gettarsi nella mischia culinaria! L’interfaccia è scalabile e sono disponibili opzioni specifiche per chi è affetto da dislessia o daltonismo. “

Torna nel Regno delle Cipolle e prendi parte a un’abbuffata di proporzioni epiche con Overcooked! All You Can Eat.